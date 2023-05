Business news: Giappone, Nomura sotto pressione dopo crollo utili del 35 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nomura Holdings, la più grande società finanziaria giapponese per volume d'affari, si trova a dover riesaminare la propria struttura dei costi dopo la pubblicazione del suo ultimo resoconto finanziario, da cui emerge un crollo dell'utile netto del 31 per cento, a 92,8 miliardi di yen (682 milioni di dollari) nel corso dell'anno fiscale che si è concluso il 31 marzo. Il fatturato è calato del 2,1 per cento a 1.340 miliardi di yen, ma le spese non legate agli interessi sono aumentate del 4,3 per cento a 1.190 miliardi di yen, e i costi per il personale sono aumentati del 14 per cento. "L'inflazione ha gravato sui costi", ha dichiarato il direttore finanziario di Nomira, Takumi Kitamura. "Abbiamo dovuto aumentare i livelli dei salari per assumere e mantenere talenti, e i costi energetici sono aumentati a livello globale". (Git)