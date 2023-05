Business news: oltre mille treni merci Cina-Europa transitati attraverso porto di Erenhot da inizio anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre mille treni merci Cina-Europa hanno attraversato l'interporto di Erenhot, nella regione autonoma della Mongolia interna, dall'inizio del 2023. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua". Sino al 3 maggio, lo scalo è stato attraversato da 1.042 treni merci Cina-Europa, in aumento del 7 per cento su base annua. Il porto di Erenhot, il più grande porto terrestre tra Cina e Mongolia, collega la Cina con più di 60 regioni in oltre 10 Paesi, tra cui Germania, Polonia e Mongolia. (Cip)