Sanità: Fd'I Lazio, D’Amato poteva assumere 12.500 medici, ora taccia

- Il consigliere regionale del Pd Alessio D’Amato "sostiene che con 23 milioni di euro si sarebbero potuti assumere 500 medici? Bene, facendo un semplice calcolo, con i 500 milioni di euro che lui, da assessore alla Sanità, ha utilizzato per acquistare prestazioni dai privati, di medici ne avrebbe potuti assumere 12.500. Perché non lo ha fatto?". Lo dichiara in una nota il gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale del Lazio. "Perché ha preferito spendere soldi a favore della sanità privata senza che quelle somme abbiano minimamente migliorato i servizi ai cittadini? La realtà è sotto gli occhi di tutti - attacca Fd'I -: D’Amato ha lasciato un buco di bilancio enorme e una sanità completamente da riorganizzare e con disfunzioni enormi da sanare nel più breve tempo possibile. D’Amato lasci lavorare il Presidente Rocca e abbia la decenza di tacere”, conclude la nota.(Com)