Business news: Fmi rivede al rialzo previsioni di crescita in Asia, Cina e India trainano economia regionale

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha rivisto al rialzo le proprie previsioni sulla crescita economica dell’Asia, che dovrebbe attestarsi intorno al 4,6 per cento nel 2023 dopo il 3,8 per cento dello scorso anno. Lo si legge nell’ultimo rapporto dell’istituto, che a ottobre aveva previsto per il continente un’espansione del Pil del 4,3 per cento. Nel complesso, l’economia asiatica dovrebbe contribuire a circa il 70 per cento del Pil globale. A contribuire alla revisione è in particolare la ripresa attesa da Cina e India, con una crescita rispettivamente del 5,2 e del 2,9 per cento. Lo stesso Fmi ha tuttavia rivisto al ribasso di 0,2 punti percentuale la stima di crescita economica regionale nel 2024, fissandola al 3,3 per cento, in ragione dei rischi legati all’inflazione, al rallentamento della domanda globale e alla tenuta del settore bancario negli Stati Uniti e in Europa. (Was)