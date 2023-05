Bosnia: gruppo israeliano Abraham sigla 4 contratti alla Fiera di Mostar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati siglati 4 contratti dal gruppo israeliano M.T. Abraham, specializzato nel settore dell’alluminio, alla Fiera internazionale di Mostar. Lo riferisce oggi la Camera di commercio di Israele in Bosnia Erzegovina, precisando che le firme sono avvenute nella giornata di ieri. Il gruppo ha firmato quattro contratti strategici “che incoraggeranno un ulteriore sviluppo delle attività imprenditoriali”, secondo quanto precisato in una nota. La Camera israeliana ha inoltre siglato un accordo di cooperazione con la Camera di commercio della Federazione bosniaca (entità croata e musulmana), per “attrarre nuovi investimenti e creare nuove opportunità commerciali”.(Seb)