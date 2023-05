Egitto: ministro Economia, declassamento di Fitch riflette sfide e pressioni esterne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel giustificare il declassamento, Fitch Ratings ha citato gli elevati requisiti di finanziamento esterno e la possibile incapacità dell’Egitto di soddisfare le passività in valuta estera a lungo termine, oltre alle prospettive negative sull'aumento dei rischi di finanziamento esterno. "Tutto ciò avviene in un contesto di elevata incertezza sulla traiettoria del tasso di cambio e di ridotte riserve di liquidità esterna”, ha aggiunto l’agenzia, mettendo in guardia dal fatto che "qualsiasi ritardo nella transizione verso un tasso di cambio flessibile minerà ulteriormente la fiducia e potrebbe ritardare il programma del Fondo monetario internazionale (Fmi)”. Vale la pena ricordare che, nel dicembre 2022, il consiglio esecutivo del Fondo monetario internazionale ha approvato un pacchetto di sostegno finanziario a favore dell’Egitto di 3 miliardi di dollari per 46 mesi. Il pacchetto è legato al programma Extended Fund Facility (EFF) e prevede un passaggio duraturo a un regime di tassi di cambio flessibili, una politica monetaria volta a ridurre gradualmente l’inflazione, consolidamento fiscale e gestione del debito, il rafforzamento di ammortizzatori sociali per proteggere i più vulnerabili, e riforme strutturali di ampio respiro per ridurre l’impronta dello Stato, favorire condizioni di parità tra tutti gli attori economici, facilitare la crescita guidata dal settore privato e rafforzare la governance e la trasparenza nel settore pubblico. (segue) (Cae)