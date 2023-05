Roma: assessore Cultura Lazio, basta vandali, cambiamento climatico tema serio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa volta è toccato alla Fontana dei Fiumi di piazza Navona. "Il capolavoro di Bernini, uno dei simboli del Barocco romano, conosciuto in tutto il mondo, è stato oggetto dell’ennesimo oltraggio da parte degli ecovandali, che, con la pretesa scusa di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali, non fanno altro che mettere a rischio lo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese. Quanto accaduto oggi alla Fontana dei Fiumi di piazza Navona dimostra ancora una volta quanto sia necessario intervenire con nuove e più severe norme contro questo tipo di manifestazioni, a tutela del nostro patrimonio artistico". Lo dichiara in una nota Simona Baldassarre, assessore a Cultura, pari opportunità, politiche giovanili e della famiglia e servizio civile della Regione Lazio. "Auspico da Assessore alla Cultura della Regione Lazio che il Parlamento intervenga il più rapidamente possibile - aggiunge l'assessore -. Il cambiamento climatico è un problema serio che va affrontato in modo serio e non attraverso gesti eclatanti e radicali che anziché sensibilizzare le persone generano solo indignazione”, conclude Baldassarre. (Com)