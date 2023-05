Business news: Ibm potrebbe rimpiazzare 7.800 lavoratori con l'intelligenza artificiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministratore delegato di International Business Machines (Ibm), Arvind Krishna, ha dichiarato nel corso di una intervista che l'azienda intende sospendere le assunzioni per una serie di mansioni che nel prossimo futuro verranno affidate all'intelligenza artificiale (Ia). Secondo Krishna, le assunzioni nei cosiddetti lavori di "back-office" subiranno un significativo rallentamento dal prossimo anno, e il 30 per cento delle posizioni esistenti in Ibm in tale categoria - circa 7.800 su un totale di 26mila - verranno probabilmente perdute proprio per effetto dell'impiego dell'Ia. "Posso facilmente immaginare il 30 per cento di tali posizioni sostituite da Ia e automazione nell'arco di un quinquennio", ha dichiarato l'amministratore delegato. (Was)