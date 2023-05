Egitto-Usa: Al Sisi riceve presidente commissione intelligence di Camera dei Rappresentanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ricevuto, oggi, il presidente della commissione intelligence della Camera dei rappresentanti degli Usa, il repubblicano Mike Turner, alla guida di una delegazione bipartisan del Congresso statunitense. Lo ha riferito il portavoce della presidenza della Repubblica egiziana, Ahmed Fahmy, specificando che all’incontro era presente anche Abbas Kamel, capo del servizio di intelligence generale (Gas). Durante il colloquio è stata ribadita la forza del partenariato strategico di lunga data tra Egitto e Stati Uniti, mentre sono state esaminate alcune crisi della regione. La delegazione statunitense ha sottolineato il ruolo chiave dell'Egitto come pilastro per la stabilità e la pace nella regione, nonché il suo ruolo di primo piano nella lotta al terrorismo, il che richiede di rafforzare ulteriormente la cooperazione e la consultazione tra i due Paesi a tutti i livelli, al fine di far fronte alle crescenti sfide a livello internazionale e regionale. (segue) (Cae)