Roma: Gualtieri condanna blitz a fontana piazza Navona, evitati danni permanenti (2)

22 luglio 2021

- "Per fortuna, come mi hanno spiegato gli esperti – ha detto il sindaco Gualtieri - la tempestività dell'intervento della Polizia Locale e di Acea ha impedito che i danni fossero permanenti: la polvere è rimasta nella parte inferiore della vasca dove lo spesso strato di calcare l'ha protetta, ma se il liquido nero si fosse depositato su altre parti più porose del monumento sarebbero potute rimanere delle tracce con un danno irreparabile. È veramente irresponsabile mettere a rischio in questo modo dei beni inestimabili che sono patrimonio dell'umanità". Il costo dell'operazione di ripristino è stato quantificato in circa 5 mila euro, "ma il danno all'immagine è assai maggiore e il rischio incalcolabile. Ribadisco il mio appello a manifestare il proprio pensiero in forme diverse", ha sottolineato il sindaco Gualtieri che si è sentito con il ministro delle Cultura Gennaro Sangiuliano e insieme hanno condannato il grave atto, ribadendo che il patrimonio artistico e l'ambiente vanno tutelati con lo stesso impegno. (Com)