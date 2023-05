Roma: assessore Lazio su piazza Navona, ora tavolo per protezione patrimonio artistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ennesimo blitz degli ecovandali, "che questa volta hanno preso di mira il capolavoro della fontana dei Quattro Fiumi del Bernini, impone una riflessione ulteriore sulla tutela dei nostri beni storico-architettonici. Non possiamo lasciare il centro storico di Roma, patrimonio Unesco, in balia di questi sedicenti paladini della causa ecologica. Nessuna causa, anche la più giusta, più giustificare simili attacchi al nostro patrimonio universale di bellezza e arte”. Lo dichiara in una nota Luisa Regimenti, assessore al Personale, sicurezza urbana, polizia locale ed enti locali. “Oltre ad aumentare le pene per questo tipo di reati, occorre lavorare sulla prevenzione per proteggere i luoghi più a rischio: per questo mi farò promotrice di un tavolo con tutti gli attori coinvolti, a partire da Enti Locali, forze dell’Ordine e Polizia locale, per pianificare gli interventi a tutela dei beni artistici e culturali del Lazio”, conclude Regimenti. (Com)