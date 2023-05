Business news: Singapore, Keppel avvia vasto processo di ristrutturazione aziendale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conglomerato Keppel Corp di Singapore ha annunciato l'avvio di un vasto processo di ristrutturazione aziendale che lo porterà ad abbandonare la conformazione di conglomerato e dividersi in tre unità separate, nel tentativo di semplificare e accelerare la crescita delle sue operazioni. Il conglomerato, le cui operazioni spaziano dai centri dati sino alle energie rinnovabili, si suddividerà in tre attività distinte relative alla gestione dei fondi, agli investimenti e alle piattaforme operative. La prima unità si concentrerà sulla raccolta di capitale, la seconda sulle decisioni di investimenti e la terza raccoglierà le altre attività del conglomerato, inclusa la gestione di operazioni e attività. L'amministratore delegato di Keppel, Loh Chin Hua, ha dichiarato che il conglomerato "sta accelerando la trasformazione in una compagnia integrata, una alternativa globale alla gestione di asset reali con profonde capacità operative nelle infrastrutture, negli immobili e nella connettività". L'azienda conta inoltre sulla ristrutturazione per ottenere risparmi di gestione quantificabili in 44,9 milioni di dollari entro il 2026. (Fim)