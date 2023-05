Business news: compagnia aerea indiana Go First avvia procedura di bancarotta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea indiana a basso costo Go First ha avviato la procedura di bancarotta al tribunale fallimentare di primo grado dell’India, il National Company Law Tribunal (Nclt), e ha sospeso i voli. La sospensione dell’attività è prevista attualmente per tre giorni, dal 3 al 5 maggio. L’amministratore delegato, Kaushik Khona, ha spiegato che la società è stata costretta a questo passo a causa della mancata fornitura di motori da parte di Pratt & Whitney (P&W). Ciò ha reso necessario il blocco di 25 aerei, pari a metà della flotta. Il ministro dell’Aviazione civile, Jyotiraditya Scindia, ha dichiarato che il governo farà il possibile per assistere la compagnia. Go First, parte del conglomerato Wadia Group, conta più du 5.000 dipendenti. A trarre vantaggio dalla situazione del vettore potrebbero essere i concorrenti nazionali IndiGo e SpiceJet. (Inn)