Business news: Nepal, Ufficio statistica prevede crescita del 2,16 per cento nell’anno fiscale in corso

- L’Ufficio nazionale di statistica (Nso) del Nepal ha previsto per l’anno fiscale in corso, che si concluderà a metà luglio, una crescita del 2,16 per cento, 1,86 per cento considerando i prezzi al consumo. Il 2,16 per cento stimato è nettamente al di sotto dell’obiettivo dell’otto per cento fissato dal governo. La stima è inferiore anche a quelle della Banca asiatica di sviluppo (Adb) e della Banca mondiale, entrambe del 4,1 per cento, e a quella del Fondo monetario internazionale (Fmi), del 4,4 per cento. (Inn)