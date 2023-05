Business news: India, settore servizi registra crescita superiore alle aspettative ad aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore dei servizi dell’India ha registrato ad aprile la crescita mensile maggiore da quasi 13 anni, dal luglio del 2010: l’indice dei direttori d’acquisto elaborato da S&P Global è salito a 62, da 57,2 di marzo, superando le aspettative degli analisti. L’indice è rimasto in zona espansione (sopra quota 50) per il 21mo mese consecutivo. Il risultato è frutto di una domanda nazionale e internazionale robusta; i segmenti finanziario e assicurativo hanno registrato le migliori prestazioni. Dal comparto dei servizi dipende circa il 60 per cento del prodotto interno lordo del Paese. L’indice composito è passato rispetto a marzo da 58,4 a 61,6. Ciò tiene conto anche dell’attività manifatturiera, anch’essa cresciuta ad aprile, col relativo indice salito dal mese precedente da 56,4 a 57,2. (Inn)