Business news: accordo di interlinea tra Air India e Vistara

- Air India ha annunciato un accordo di interlinea con Vistara in base al quale entrambe le compagnie aeree potranno emettere biglietti per voli dell’altro vettore. L’intesa si aggiunge alle circa cento già sottoscritte da Air India. L’amministratore delegato della società indiana, Campbell Wilson, in un comunicato, ha sottolineato che i clienti potranno godere di una maggiore connettività e convenienza. Il direttore operativo di Vistara, Vinod Kannan, ha espresso soddisfazione per l’ulteriore rafforzamento delle relazioni tra le due aziende. Air India è l’ex compagnia di bandiera indiana rilevata l’anno scorso dal Gruppo Tata. Vistara è una joint venture tra Tata e Singapore Airlines. (Inn)