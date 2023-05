Business news: Ajay Banga confermato nuovo presidente della Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha confermato Ajay Banga come nuovo presidente. Lo si legge in un comunicato diramato poco dopo una riunione del consiglio, i cui membri hanno votato a favore della nomina dell'uomo d'affari di origini indiane per un mandato quinquennale. Banga sostituirà il dimissionario David Malpass a partire dal 2 giugno prossimo. Già presidente di Exor, la holding finanziaria olandese controllata dalla famiglia Agnelli dalla quale si è dimesso in settimana, ed ex amministratore delegato di Mastercard, leader mondiale delle carte di debito e di credito, Ajaypal Banga era l'unico candidato per il ruolo. Sikh osservante e newyorkese d’adozione, Ajay Banga sarà il primo presidente della Banca mondiale nato in India: il 10 novembre 1959 a Khadki, una cittadina satellite di Pune, metropoli dello Stato di Maharashtra, figlio di Harbhajan Singh Banga, generale pluridecorato dell'Esercito indiano. Quest’ultimo educa i suoi figli sulla base dei principi del sikhismo: unità e uguaglianza divina di tutta l'umanità; impegno nel "servizio disinteressato"; lotta per la giustizia, il bene e la prosperità di tutti; condotta onesta; vita di capofamiglia. Nonostante il rispetto per le diversità, Harbhajan infonde nei figli la repulsione per il regime comunista cinese e per l’intransigenza religiosa islamica. Dettagli importanti, questi, per capire quali possano essere i sentimenti di Ajay nei confronti della Cina e dei suoi alleati negli Usa e in Europa. La carriera militare del padre spinge la famiglia a trasferirsi numerose volte, ed Ajay frequenta le scuole in diverse città, prima di spostarsi a Nuova Delhi per seguire i corsi universitari. Laureato con lode in Economia, consegue poi il master in management all’istituto di Ahmedabad, dove conosce la futura moglie, Ritu. (Was)