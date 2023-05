Pakistan: assassinato un sikh a Lahore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un sikh pakistano è stato ucciso oggi da uomini non identificati durante una sparatoria nella città orientale di Lahore. Lo ha detto ai meda la polizia di Lahore, precisando che la vittima è stata identificata come Sardar Singh. Gli aggressori gli hanno sparato alla testa passando a bordo di una motocicletta nel quartiere residenziale di Nawab Town mentre l'uomo passeggiava insieme alla sua guardia del corpo, rimasta ferita. Non è chiaro perché Singh avesse una guardia del corpo. Nessun gruppo ha rivendicato la responsabilità dell'attacco. Il mese scorso, un uomo d'affari sikh pakistano e un addetto alle pulizie cristiano sono stati colpiti e uccisi da uomini armati in incidenti separati nella città nord-occidentale di Peshawar, il giorno dopo un analogo omicidio dei un noto chirurgo oculista indù, ucciso a colpi di arma da fuoco nella città portuale di Karachi. (Inn)