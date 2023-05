Egitto: ministro Economia, declassamento di Fitch riflette sfide e pressioni esterne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In tale quadro, la multinazionale statunitense JPMorgan Bank prevede che la prima revisione da parte del Fondo monetario internazionale del programma di riforma egiziano si concluderà il prossimo giugno, il che contribuirà ad allentare le pressioni sulla liquidità di valuta estera e ad attrarre più fondi. La banca ha affermato, in un rapporto, che il ritardo da parte dell'Egitto nell'attuazione delle riforme relative alla ristrutturazione e alla sterlina egiziana, tra enormi esigenze di finanziamento, sta causando ansia negli investitori e sta aumentando notevolmente la pressione sui prezzi delle obbligazioni sovrane. Intanto, il governo egiziano ha bisogno di circa 7 miliardi di dollari quest'anno per colmare il deficit di bilancio e pagare i suoi debiti in scadenza nel 2023. A tal proposito, l’esecutivo ha programmato di quotare 32 società statali in borsa o vendere quote a investitori stranieri per colmare questo deficit. (Cae)