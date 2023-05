Amministrative: Cecchetti (Lega), fa sorridere Schlein paghi "armocromista" ma parli di lavoro a Cinisello Balsamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Certo che fa davvero sorridere vedere Elly Schlein, che paga 300 euro l'ora un 'armocromista' per abbinare i colori dei suoi abiti, venire in Lombardia, a Cinisello Balsamo, nella grande cintura milanese, e parlare di salari minimi e diritti dei precari, proprio lei... proprio qui dove una volta il PCI, che stava davvero con i lavoratori e i ceti bassi, vinceva sempre avendo il voto dei tanti operai di questi comuni". Lo dichiara Fabrizio Cecchetti, coordinatore della Lega Lombarda. "Signora Schlein - aggiunge - ma con che credibilità pensa di poter dare lezioni proprio qui? Vada a fare campagna elettorale a Brera o in Montenapoleone, ma qui la gente ha bisogno di risposte su sicurezza, infrastrutture, case e ovviamente lavoro, ma in termini concreti, come sta facendo il centrodestra al Governo aumentando di 80-100 euro la busta paga mensile dei lavoratori e riducendo il cuneo fiscale agli imprenditori. Altro che arricchire gli armocromistri. Buona campagna elettorale signora Schlein, ma forse meglio se vada a raccontare le sue storielle da qualche altra parte, non a Cinisello." (Com)