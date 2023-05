Business news: Asia centrale, Fmi prevede crescita del 4,2 per cento nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie dell’Asia centrale e del Caucaso cresceranno del 4,2 per cento nell’anno in corso, in calo rispetto al 4,8 per cento del 2022, con un’accelerazione al 4,5 per cento prevista l’anno prossimo. Lo indicano le stime del Fondo monetario internazionale (Fmi) incluse nell’ultimo rapporto sulle prospettive economiche regionali in Medio Oriente, Nord Africa e Asia centrale. L’andamento dei Paesi del Caucaso e dell’Asia centrale, si legge nel documento, “dipende fortemente da fattori esterni, in particolare l’impatto della stretta monetaria, la crescita dei principali partner commerciali, il ritmo degli investimenti privati e l’afflusso di migranti dalla Russia”. “L’incertezza è alta e i rischi sono legati alla stabilità finanziaria, in particolare nelle economie più avanzate. I compromessi politici sono ancora più complessi e i decisori dovranno calibrare le loro politiche molto attentamente per ridurre l’inflazione di fondo senza provocare stress finanziario e una stretta monetaria eccessiva, continuando a garantire sostegno fiscale ai gruppi vulnerabili e preservando la sostenibilità del debito”, osserva l’Fmi. (Was)