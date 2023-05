Business news: Kirghizistan, crescita economica del 4,6 per cento nel primo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo trimestre del 2023 l’economia del Kirghizistan è cresciuta del 4,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Lo indicano i dati pubblicati dal ministero dell’Economia e del Commercio di Bishkek, secondo cui il prodotto interno lordo nel periodo in esame è ammontato a 183,8 miliardi di som, circa 2,1 miliardi di dollari. L’industria manifatturiera ha registrato una crescita del 7,5 per cento, l’agricoltura dell’1,9 per cento, l’edilizia del 2,4 per cento e il settore dei servizi del 4,1 per cento. Quest’ultimo ha contribuito a circa il 50,7 per cento del Pil. (Res)