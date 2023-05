Sudan: spari contro auto ambasciatore turco, entrambe le fazioni respingono la responsabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sia le Rsf che l'esercito non hanno rispettato la tregua dichiarata lo scorso 4 maggio per sette giorni, la terza a non essere osservata dall'inizio dei combattimenti il 15 aprile. Il tutto avviene mentre è atteso oggi a Gedda, in Arabia Saudita, l'incontro delle delegazioni delle due fazioni militari in conflitto in Sudan. Lo hanno confermato in una dichiarazione congiunta i governi dell'Arabia Saudita e degli Stati Uniti, nella quale Riad e Washington "esortano entrambe le parti a prendere in considerazione gli interessi della nazione sudanese e del suo popolo e ad impegnarsi attivamente nei colloqui per un cessate il fuoco e la fine del conflitto". Entrambe le forze in conflitto hanno dichiarato tuttavia che discuteranno solo di una tregua umanitaria e non della fine della guerra. Ieri le Forze armate sudanesi hanno confermato l'invio di loro delegati in Arabia Saudita per discutere "i dettagli della tregua che sta per essere estesa", sebbene di recente l'inviato speciale del generale Fattah al Burhan, Dafallah Alhaj, abbia detto che l'esercito non si siederà direttamente al tavolo con alcuna delegazione che le "ribelli" Forze rapide di supporto (Rsf) potrebbero inviare. Sia Al Burhan che il generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo hanno dato il loro accordo per una nuova tregua, ma nei fatti i combattimenti non sono mai stati sospesi e proseguono da oltre 20 giorni in diverse aree della capitale Khartum. (segue) (Res)