Sudan: spari contro auto ambasciatore turco, entrambe le fazioni respingono la responsabilità (3)

- Nella dichiarazione congiunta, gli Usa e l'Arabia Saudita hanno evidenziato anche gli sforzi di altri Paesi e organizzazioni per arrivare ai colloqui di questo fine settimana: tra questi Gran Bretagna, Emirati Arabi Uniti, la Lega degli Stati Arabi e l'Unione africana. I colloqui sono stati accolti con favore anche dalle Forze per la libertà ed il cambiamento (Fcc), gruppo sudanese di attivisti e opposizione che nel 2019 organizzò le proteste che portarono alla deposizione dell’ex presidente Omar al Bashir, al potere da 30 anni. I colloqui di Gedda sono il primo tentativo concreto di far sedere le forze del generale Fattah al Burhan e quelle del suo vice Mohamed Hamdan “Hemeti” Dagalo. Dall'inizio dei combattimenti continua intanto ad aumentare il bilancio degli scontri: al momento si contano quasi 600 morti e non meno di 4.500 feriti. (Res)