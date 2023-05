Roma: nuovo blitz ambientalisti, liquido nero in fontana piazza Navona, Gualtieri "insensato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo blitz degli attivisti per il clima di Ultima generazione nelle fontane di Roma. Questa volta, intorno alle 15, quattro persone legate alla campagna ambientalista "non paghiamo il fossile" hanno versato carbone vegetale diluito in acqua nella fontana dei Quattro fiumi a piazza Navona, in segno di protesta contro l'inquinamento. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine. Gli attivisti hanno fatto resistenza passiva, ma sono stati fermati e allontanati. Una protesta spiegano gli attivisti "per lanciare l'allarme sul futuro nero che attende l'umanità e che si sta già manifestando con siccità e alluvioni sempre più frequenti". I manifestanti hanno esposto delle bandiere con lo slogan "Non paghiamo il fossile". “Il nostro futuro è nero come quest'acqua: senza acqua non c'è vita e con l’aumento delle temperature siamo esposti alla siccità, da un lato, e alle alluvioni, dall'altro. Acqua che manca per coltivare il cibo, acqua che cade tutta insieme distruggendo le case. Ci aspettano anni difficili, ma se non azzeriamo le emissioni subito saranno terribili", dichiarano in un comunicato gli attivisti. Non si tratta del primo attacco a un monumento a Roma: oltre un mese fa, alla fontana della Barcaccia, in piazza di Spagna, tre persone, due uomini e una donna, hanno versato del liquido nero nell'acqua. (segue) (Rer)