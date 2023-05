Roma: nuovo blitz ambientalisti, liquido nero in fontana piazza Navona, Gualtieri "insensato" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri parla di un "insensato gesto di sfregio sui monumenti di Roma. Le lotte giuste diventano sbagliate se danneggiano i beni comuni. Non è mettendo a rischio il patrimonio artistico che si salva l'ambiente", sottolinea il sindaco. Sul posto è intervenuta l'assessora all'Ambiente di Roma, Sabrina Alfonsi, per verificare le condizioni della fontana. I tecnici di Acea stanno svuotando la fontana e in seguito sarà avviata la pulizia. "Ci sono quattro ragazzi in stato di fermo, dentro la fontana è stato versato del carbone vegetale e si è intervenuti tempestivamente. Sono in corso verifiche per accertare eventuali danni", spiega Alfonsi. Sul posto anche il sovrintendente capitolino ai beni culturali, Claudio Parisi Presicce che è in contatto costante con la soprintendente di Stato Daniela Porro. Dell'accaduto è stato informato immediatamente anche il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Al momento la situazione è sotto controllo e la fontana è transennata per consentire le operazioni di pulizia e, successivamente, di ripristino della erogazione dell'acqua. (segue) (Rer)