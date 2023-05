Roma: nuovo blitz ambientalisti, liquido nero in fontana piazza Navona, Gualtieri "insensato" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della cultura, Gennaro Sangiuliano condanna il gesto sottolineando che dovrebbero essere i vandali stessi a pagare i danni alla fontana. "Sono atti contro l’ambiente, che si afferma di voler difendere, perché nella nozione di paesaggio rientra anche quello che di bello in secoli di storia il genio umano ha prodotto. Gli esperti parlano di antropizzazione dell’ambiente. Ora, anche in questo caso bisognerà utilizzare tanta acqua per ripulire e sostenere costi per ripristinare lo stato del monumento. E a pagare saranno i cittadini italiani tutti. Occorrerà intervenire con personale specializzato e macchinari costosi - afferma Sangiuliano -. Auspico che il Parlamento approvi quanto prima le nuove norme contro gli eco-vandali. La Soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro, si è immediatamente attivata per valutare l’entità del danno", conclude il ministro. (Rer)