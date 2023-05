Russia: un uomo si fa esplodere in auto per non consegnarsi alla polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo si è fatto esplodere per evitare l'arresto da parte delle forze speciali russe nel territorio di Krasnodar, regione della Russia meridionale situata a cavallo tra il Mar Nero e il Mare d'Azov. Questa mattina gli agenti della polizia stradale di Yeysk hanno fermato una "Niva" (un piccolo fuoristrada) ma l'autista si era rifiutato di mostrare i documenti, si era chiuso in macchina e aveva minacciato di farsi saltare in aria. Sul posto è allora intervenuta una squadra di "Spetsnaz", le forze speciali, ma l'uomo si è davvero fatto esplodere all'interno della sua vettura. Alcuni agenti hanno subito ferite leggere. (Rum)