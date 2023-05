Golf: domani Tajani alla premiazione dell’80mo Open d’Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata che consacrerà il campione dell’edizione numero 80 degli Open d’Italia di Golf, sarà presente Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. “E’ uno degli appuntamenti sportivi che abbiamo scelto per promuovere le eccellenze del nostro paese e per sottolineare le caratteristiche della nostra accoglienza soprattutto in vista di quello che è considerato uno dei nostri obiettivi principali: Expo 2030”, spiega Tajani, aggiungendo che “l’Open farà da apripista alla Ryder Cup che, ricordo, è uno degli eventi sportivi mondiali più visto. Una vetrina straordinaria per far conoscere ancora di più Roma e le sue potenzialità. Lo spettacolo sportivo” continua” è all’origine di un costante movimento turistico e per questo è indispensabile la disponibilità di un efficiente sistema ricettivo. L’Italia sotto questo punto di vista si sta preparando al meglio e lo ha dimostrato anche in occasione della recente visita degli ispettori Bie. Le manifestazioni sportive da sempre danno agli stranieri una sensazione di efficienza organizzativa”. (segue) (Res)