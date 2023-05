Golf: domani Tajani alla premiazione dell’80mo Open d’Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alla disciplina sportiva, Tajani rileva che: “Troppo spesso ci si è interessati ad alcune specialità, tralasciandone altre che invece rappresenterebbero un buon richiamo per il turismo. Se nel nostro paese avessimo più campi da golf nelle località maggiormente battute dal turismo straniero e in quelle che, pur non essendo molto note, hanno grosse potenzialità, il flusso di turisti diventerebbe certamente più consistente”. Ad attendere Tajani al Marco Simone Golf & Country Club di Roma nel pomeriggio ci sarà Franco Chimenti, presidente della Federgolf. Il vice presidente del Consiglio seguirà le ultime fasi del torneo prima della consegna del Trofeo che avverrà dopo che il vincitore verrà portato sul green della buca 18. (Res)