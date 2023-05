Egitto: ministro Economia, declassamento di Fitch riflette sfide e pressioni esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell’agenzia di valutazione del credito Fitch di declassare il rating in valuta estera a lungo termine dell’Egitto a B, da B+, con outlook negativo, è conseguenza delle perduranti pressioni esterne a cui sono sottoposti i Paesi emergenti, Il Cairo inclusa, che faticano a ottenere fondi esterni in condizioni finanziarie globali sfavorevoli. Lo ha affermato il ministro delle Finanze egiziano, Mohamed Maait, in un comunicato, spiegando che tra le sfide vi sono la guerra in Europa, l'ondata di inflazione globale, l'aumento dei tassi di interesse, il costo dei finanziamenti, nonché altre politiche restrittive adottate dalle banche centrali di tutto il mondo, che hanno comportato un flusso di capitali dai mercati emergenti, tra cui quello egiziano, verso quelli degli Stati sviluppati. Inoltre, le economie emergenti hanno difficoltà nell'accedere ai mercati globali e ciò ha causato incertezza tra gli investitori, ha aggiunto Maait. (segue) (Cae)