Business news: utile netto PetroChina aumentato del 12 per cento nel primo trimestre

- Il colosso petrolifero cinese PetroChina ha registrato un aumento dell'utile netto del 12,1 per cento anno su anno nel primo trimestre. È quanto si legge in un'informativa presentata dalla compagnia alla Borsa di Shanghai, in cui si precisa che l'utile netto attribuibile alla società madre ha raggiunto i 43,62 miliardi di yuan (circa 6,3 miliardi di dollari) da gennaio a marzo 2023. Nello stesso periodo, le entrate commerciali di PetroChina sono diminuite del sei per cento a 732,47 miliardi di yuan (circa 105,9 miliardi di dollari). (Cip)