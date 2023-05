Egitto-Usa: Al Sisi riceve presidente commissione intelligence di Camera dei Rappresentanti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei fascicoli discussi è stato la questione palestinese. Al Sisi ha sottolineato l'importanza di riprendere i negoziati tra palestinesi e israeliani, con l'obiettivo di raggiungere una soluzione giusta e globale della questione palestinese e ha fatto riferimento agli incessanti sforzi profusi dal Cairo per preservare la calma tra le parti e alle iniziative riguardanti la ricostruzione di Gaza. Per il capo dello Stato egiziano, una pace giusta e globale aprirà nuovi e ampi orizzonti nella regione, nell'interesse dello sviluppo e della prosperità di tutti i popoli. Il presidente ha poi rivolto l’attenzione alle tensioni in corso in Sudan, ribadendo la necessità di un cessate il fuoco permanente e globale, e dell’impegno in un dialogo pacifico che porti al completamento del percorso di transizione, in modo da risparmiare sofferenze a livello umanitario per la popolazione e consentire prosperità e sviluppo. (Cae)