Sanità: Ciocchetti (Fd'I), promuovere campagne contro melanoma cutaneo

- Il melanoma cutaneo "è una malattia grave ma con la prevenzione si può ridurre il rischio di svilupparla. Questa proposta di legge prevede l'istituzione del MelanomDay per promuovere campagne di sensibilizzazione sulla prevenzione del melanoma cutaneo e sullo screening dermatologico per le persone a rischio". Lo dichiara in una nota il vicepresidente della commissione Affari sociali Luciano Ciocchetti (Fd'I) che ha presentato all’Università di Cassino, nel corso di un convegno scientifico organizzato dal presidente dell’associazione Melanomaday Gianluca Pistore, una proposta di legge per la prevenzione del melanoma cutaneo. “Speriamo che il Melanomaday, che sarà celebrato il primo sabato di maggio di ogni anno, diventi un'importante occasione per diffondere la cultura della prevenzione e della cura della salute della pelle - aggiunge Ciocchetti -. Le istituzioni nazionali, gli enti locali, le aziende sanitarie, gli istituti del sistema educativo e gli enti del terzo settore saranno invitati ad organizzare attività di sensibilizzazione e screening per il melanoma cutaneo. In particolare il ministero dell'Istruzione, di concerto con il ministero della Salute, promuoverà nella scuola primaria, in quella secondaria di primo grado e in quella secondaria di secondo grado, le buone norme di prevenzione primaria per ridurre i fattori di rischio e l'autoesame della cute", conclude Ciocchetti. (Com)