Lazio: Battisti (Pd), Rocca dimentica di ringraziare Zingaretti per palacongressi Fiuggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, "ha dimenticato di ringraziare l'ex governatore Nicola Zingaretti" per l'inaugurazione del palacongressi a Fiuggi". Lo dichiara in una nota Sara Battisti, vicesegretaria Pd Lazio e consigliera regionale. "È stata una grande emozione per me partecipare all'inaugurazione del Palazzo dei Congressi di Fiuggi, un'opera di tutti, un'opera della nostra comunità e del comprensorio. Bisogna ora lavorare per immetterla nel mercato internazionale con regole certe e con una gara pubblica per affidarne la gestione. Sono stati ringraziati davvero tutti stamattina, mi ha colpito però che un Presidente di Regione da poco eletto si sia dimenticato di ringraziare il suo predecessore mentre inaugura un'opera interamente finanziata dalla Regione Lazio - afferma Battisti -. Io non fatico a riconoscerlo: in tanti e in tante - spiega - abbiamo contribuito a realizzare il Palacongressi di Fiuggi ma non è tollerabile cancellare gli ultimi 9 anni di storia per fini meramente elettorali. Mi dispiace si sia persa l'occasione per ricordare che la collaborazione tra maggioranza e opposizione, tra istituzioni di vario livello, è ciò che deve animare una politica attenta ai bisogni dei cittadini e non il proprio consenso elettorale. Perché il Palazzo dei Congressi di Fiuggi, è un'opera della città, della comunità. Per questo ho voluto ringraziare tutta la città, tutti quelli che hanno avuto ruoli istituzionali che vivono questa città. Ma non ringraziare Nicola Zingaretti è il più grande sgarbo istituzionale che il presidente Rocca e il sindaco di Fiuggi Alioska Baccarini, potessero compiere. Non so cosa li abbia mossi e non mi interessa perché lo stile in politica conta e il tempo - conclude - racconterà tante verità". (Com)