Decreto Lavoro: Gubitosa (M5s), da governo ancora cassa su pensioni, inaccettabile

- Il governo "che a scopo propagandistico promette Quota 41, nel decreto approvato il primo maggio fa nuovamente cassa sulle pensioni togliendo 325 milioni di euro al fondo per finanziare l'anticipo pensionistico per i lavoratori precoci. È inaccettabile una circostanza del genere, che arriva dopo il taglio delle rivalutazioni operato in legge di Bilancio e la cancellazione, di fatto, di Opzione donna. Dicevano di essere 'pronti', evidentemente solo a tartassare cittadini e pensionati". Lo afferma in una nota il deputato e vicepresidente del Movimento cinque stelle, Michele Gubitosa. (Com)