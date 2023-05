Emirati: il Paese diventa partner dell’Organizzazione della cooperazione di Shanghai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’Arabia Saudita e il Kuwait, anche gli Emirati Arabi Uniti hanno aderito all’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco), l’organizzazione che unisce diversi Paesi dell’area eurasiatica per la collaborazione in materia di politica e di sicurezza istituita a Pechino, in Cina, nel 2001. Come precisato dall’agenzia di stampa emiratina “Wam”, Abu Dhabi sarà membro della Sco con lo status di partner di dialogo. A firmare il memorandum di intesa che ha sancito l’adesione è stato Abdulnasser Alshaali, ambasciatore degli Emirati Arabi Uniti in India, a margine della riunione dei ministri degli Esteri della Sco tenutasi il 4 e 5 maggio a Panaji. La concessione dello status di partner di dialogo incarna gli sforzi costanti degli Emirati per sviluppare e mantenere partenariati equilibrati e diversificati con Paesi e organizzazioni multilaterali in tutto il mondo, riferisce la “Wam”. Riflettendo sulla partnership degli Emirati con la Sco, lo sceicco Abdullah bin Zayed al Nahyan, ministro degli Affari esteri e la Cooperazione internazionale, ha sottolineato il ruolo cruciale che l’organizzazione ha svolto negli ultimi decenni nel sostenere la stabilità politica e la prosperità economica in tutta l'Eurasia e oltre. “In qualità di membro della comunità internazionale con un impegno incrollabile nei confronti del multilateralismo, gli Emirati Arabi Uniti riconoscono l'importanza fondamentale di organizzazioni come la Sco nella costruzione di ponti di cooperazione tra gli Stati membri verso obiettivi comuni. Nel prossimo periodo, gli Emirati cercheranno di fare passi da gigante nel loro impegno con la Sco e i suoi Stati membri”, ha aggiunto il titolare della diplomazia emiratina. (segue) (Res)