Emirati: il Paese diventa partner dell’Organizzazione della cooperazione di Shanghai (2)

- La Sco è un'unione politica e di sicurezza di Paesi che occupano una vasta area dell'Eurasia, tra cui Cina, India e Russia. L'organizzazione è stata fondata nel 2001 da Russia, Cina e i Paesi dell'ex Unione Sovietica dell’Asia centrale – Kazakhstan, Kirghizistan, Tajikistan e Uzbekistan - e si è espansa per includere India e Pakistan, cercando di svolgere un ruolo maggiore nell'affrontare l'influenza occidentale nella regione. Nel marzo scorso, anche l’Arabia Saudita ha aderito all’organizzazione con lo status di partner di dialogo, mentre, a settembre 2022, l'Iran ha firmato i documenti per la piena adesione all'organizzazione. L'adesione dell'Arabia Saudita alla Sco era stata discussa durante la visita del presidente cinese Xi Jinping a Riad lo scorso dicembre. Oltre agli Emirati, anche il Kuwait e il Bahrein (insieme alla Repubblica delle Maldive e al Myanmar) hanno annunciato la propria adesione come partner di dialogo a margine della riunione del 4 e 5 maggio. Come ricorda “Wam”, tra gli altri Stati membri con lo stesso status vi sono Azerbaigian, Armenia, Cambogia, Nepal, Turchia, Egitto, Qatar e Sri Lanka. (Res)