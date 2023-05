Nato: Marcheschi (Fd'I), un onore far parte Assemblea parlamentare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra qualche giorno entrerò ufficialmente a far parte della delegazione italiana nell'Assemblea parlamentare della Nato, che conta 274 componenti provenienti da 31 Paesi. È un onore, un privilegio e una responsabilità essere in questo gruppo in quanto sarò uno dei 18 parlamentari italiani deputati a questo compito. L'Assemblea è il punto di raccordo tra le istanze che operano in seno all'alleanza atlantica e i parlamenti nazionali. Un dovere che mi inorgoglisce anche da cittadino di Firenze. Ringrazio Fratelli d'Italia per avermi indicato. Si tratta di una nomina che rappresenta molto per me. Lavorare in questo gruppo vuol dire infatti difendere l'interesse nazionale, favorire la sicurezza occidentale e il futuro dell'Europa". Lo dichiara, in una nota, il senatore di Fratelli d'Italia, Paolo Marcheschi. (Com)