Roma: assessore Cultura, a piazza Navona insensato atto di vandalismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli ecoidioti colpiscono ancora. A poco più di un mese dallo sversamento di vernice nera nella fontana della Barcaccia di piazza di Spagna, eccoli di nuovo in azione con le stesse modalità, stavolta alla Fontana dei Quattro Fiumi di piazza Navona". Lo dichiara in una nota l'assessore alla Cultura di Roma Capitale, Miguel Gotor. "Un altro atto di vandalismo insensato che, con la scusa di voler portare avanti una 'battaglia' rischia solo di danneggiare un monumento di Roma che è patrimonio dell'umanità intera - aggiunge l'assessore -. Ribadiamo sdegnati che i monumenti non sono palcoscenici in cui mettere in scena spettacoli surreali ma opere delicate e senza tempo da trattare con tutt'altro rispetto", conclude Gotor.(Com)