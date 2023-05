Roma: si fingono carabiniere e avvocato e derubano anziana, arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono finti un avvocato e un carabiniere in trasferta da Napoli e hanno rubato centinaia di euro e gioielli a una anziana. E' accaduto a Tivoli, in provincia di Roma, ma i due truffatori sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Ferentino, in provincia di Frosinone. Nel pomeriggio di giovedì 4 maggio, i carabinieri, nel corso di un’attività di controllo alla circolazione stradale nei pressi del casello dell’autostrada A1, hanno controllato un’auto e, insospettiti dall’atteggiamento nervoso dei due uomini a bordo, hanno effettuato anche la perquisizione personale trovandoli in possesso di denaro contante e di diversi monili in oro di cui non sapevano dare spiegazioni della loro provenienza. I due uomini, noti alle forze dell’ordine, nella mattinata si erano resi autori di una truffa ai danni di una anziana donna nella zona di Tivoli. (segue) (Rer)