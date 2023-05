Roma: si fingono carabiniere e avvocato e derubano anziana, arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico avevano inscenato un finto incidente stradale in cui era rimasto coinvolto il figlio della malcapitata: fingendosi “Maresciallo dei carabinieri” ed “avvocato” hanno chiesto alla 89enne di consegnare 250 euro in contanti e diversi monili in oro come cauzione per il proprio figlio stava per finire in carcere dopo aver causato un incidente. Inoltre, approfittando di un momento di distrazione, le hanno rubato il portafoglio con all’interno anche il bancomat. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita all’avente diritto procedendo anche al sequestro dell’autovettura che era stata noleggiata appositamente nel napoletano. Al termine degli accertamenti di rito i due “truffatori” sono stati arrestati e tradotti in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Gip del Tribunale di Frosinone, nell’udienza di convalida tenutasi nella giornata odierna, ha convalidato le misure cautelari adottate dai Carabinieri e ha disposto la loro custodia in carcere. (Rer)