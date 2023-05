Serbia: strage di Mladenovac, il 21enne arrestato confessa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha confessato Uros B., il 21enne arrestato per la strage compiuta vicino alla cittadina di Mladenovac, in Serbia centrale. Secondo quanto riferisce l’emittente “Rts” il giovane, interrogato presso la Procura di Smederevo, ha affermato di avere sparato a un gruppo di persone che non conosceva. L’intento era quello, sempre secondo le sue parole, di “spaventare la gente” in strada. Il 21enne è accusato di aver ucciso otto persone con armi automatiche e di aver tentato di uccidere un totale di altre 12 persone nella tarda serata del 4 maggio in un’area compresa fra i comuni di Smederevo e Mladenovac.(Seb)