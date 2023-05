Serbia: ondata di arresti per “diffusione di panico e fake news” dopo stragi dei giorni scorsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati effettuati in tutta la Serbia degli arresti per “messa in pericolo della sicurezza, minacce di violenza, diffusione del panico e fake news”. Lo riporta l’emittente pubblica “Rts”, precisando che l’operazione è scattata dopo che sui social sono comparse notizie false in relazione alla strage nella scuola elementare e media Vladislav Ribnikar e alla sparatoria nei dintorni di Mladenovac e Smederevo. Sui social è apparso persino un finto video di quanto accaduto nella scuola di Belgrado. Una ragazza minorenne, inoltre, si è filmata su Tiktok deridendo gli omicidi avvenuti nell'edificio scolastico e “glorificando” l’autore, Kosta Kecmanovic. La minore è stata fermata e interrogata per un colloquio informativo. La polizia di Nis (230 Km a sud di Belgrado) ha arrestato, su ordine della Procura, un 17enne di che ieri ha pubblicato un messaggio sul suo account Instagram minacciando che “domani a Nis verranno uccise più di 30 persone”. Le forze dell’ordine di Novi Sad, nella provincia autonoma della Vojvodina, hanno arrestato tre minori, di età compresa tra i 15 e i 16 anni, con il sospetto che abbiano postato sui social messaggi minatori e foto di armi che avrebbero portato a loro dire a scuola. Alcune perquisizioni infine hanno portato al sequestro di armi e munizioni a Velika Plana e a Cacak. lo scorso 3 maggio il tredicenne Kosta Kecmanovic ha ucciso nove persone e ne ha ferite altre sette sparando nell'edificio scolastico che frequentava. La sera del 4 maggio un 21enne ha ucciso, tra Mladenovac e Smederevo, otto persone e ne ha ferite altre 14 sparando all'impazzata sulla gente in strada.(Seb)