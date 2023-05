Sudan: spari contro auto ambasciatore turco, entrambe le fazioni respingono la responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I colpi esplosi contro l'auto dell'ambasciatore turco a Khartum, Ismail Cobanoglu, sono stati sparati dalle Forze rapide di supporto (Rsf) del generale Mohamed Hamdan "Hemeti" Dagalo. Lo scrive su Twitter il portavoce dell'esercito sudanese, rimandando la responsabilità dell'accaduto alla fazione militare nemica. In un post su Twitter, le Forze armate sudanesi accusano le Rsf di aver aperto il fuoco contro l'auto blu e di aver arrestato l'ambasciatore turco. In precedenza, il generale Dagalo aveva a sua volta accusato dell'accaduto l'esercito. "Questo attacco più recente è un'altra palese violazione da parte delle Saf delle norme e degli accordi internazionali che proteggono le missioni diplomatiche", ha scritto Hemeti sui social, tornando a denunciare la presenza nell'esercito di "membri del regime dell'ex dittatore Omar al Bashir", il capo dello Stato deposto nel 2019 dopo trent'anni al potere al termine di settimane di proteste di piazza. Dopo la sparatoria, il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha annunciato il trasferimento della propria ambasciata in Sudan dalla capitale Khartum alla città di Port Sudan, sul mar Rosso. “Nessuno dei nostri fratelli è rimasto ferito, ma il veicolo è stato danneggiato”, ha affermato Cavusoglu in dichiarazioni riprese dal quotidiano turco “Hurriyet”, aggiungendo che il personale dell’ambasciata è stato trasferito in un luogo più sicuro. (segue) (Res)