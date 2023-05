Milano: gruppo di ragazzi dell'Ugs si unisce a Ilaria Lamera per una notte in tenda davanti a Politecnico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di ragazze e ragazzi dell'Unione Giovani di Sinistra questa sera dormirà portando le proprie tende davanti al Politecnico di Milano a sostegno della protesta di Ilaria Lamera contro il caro affitti a Milano, e nel Paese. È quanto annuncia Ugs della Lombardia su Facebook e Instagram. "Staremo almeno 24 ore in sua compagnia perchè - si legge nel post - per noi è fondamentale metterci anima e corpo per rappresentare la voce di chi non ne ha. Porteremo la voce di Ilaria e di tantissime studentesse e studenti di tutta Italia che rivendicano un diritto sacrosanto: avere una casa. Vivere per strada non è, e non può essere un'opzione". (Com)