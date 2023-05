Afghanistan: trilaterale con ministri Esteri di Cina e Pakistan, parti concordano su necessaria stabilità del Paese per la regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pace e la stabilità in Afghanistan sono vitali per lo sviluppo socio-economico, la connettività e la prosperità nella regione. Lo scrivono in una dichiarazione congiunta i governi di Pakistan, Cina e Afghanistan, al termine dell'incontro ospitato oggi da Islamabad fra i ministri degli Esteri dei tre Paesi. I partecipanti hanno sottolineato la necessità che la comunità internazionale fornisca assistenza e sostegno continui all'Afghanistan, anche attraverso la revoca dei vincoli sulle attività finanziarie afghane all'estero, e hanno inoltre "convenuto di continuare la loro assistenza umanitaria ed economica per il popolo afghano e di migliorare cooperazione allo sviluppo in Afghanistan", includendo ad esempio il Paese nel corridoio economico Cina-Pakistan (Cpec). Per il trilaterale di oggi, il quinto dall'istituzione del dialogo, ha visto la partecipazione del cinese Qin Gang e dell'afghano Mawlawi Amir Khan Muttaqi, accolti ad Islamabad dall'omologo pakistano Bilawal Bhutto-Zardari. "Il governo dell'Afghanistan vuole tenere colloqui globali sulle relazioni politico-commerciali bilaterali, sulla stabilità regionale e sul transito tra Afghanistan e Pakistan", ha dichiarato Ziad Ahmad Takkal, vice portavoce del ministero degli Esteri afghano. E' la prima volta che il ministro degli Esteri cinese va in visita in Pakistan, mentre Muttaqi è stato a Islamabad a novembre del 2021, pochi mesi dopo che i talebani avevano preso il controllo di Kabul. La visita in Pakistan del ministro afghano arriva peraltro nella stessa settimana in cui le Nazioni Unite hanno ospitato una conferenza sull'Afghanistan a Doha, in Qatar, senza invitare i governanti talebani del Paese. (Inn)