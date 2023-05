Lazio: assessore Agricoltura, pesca realtà economica di rilievo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pesca è una realtà economica di rilievo nel Lazio. È quanto dichiara l'assessore all'Agricoltura della Regione Lazio, Giancarlo Righini. "Desidero ringraziare i vertici della Federpesca per aver organizzato l'importante convegno di oggi, a Fiumicino, sul futuro della pesca - afferma Righini -. Questa attività rappresenta, infatti, una realtà economica di rilievo nel Lazio ed è per questo che avremo una speciale attenzione per la preservazione e la crescita della filiera ittica. Non a caso uno dei nostri primi provvedimenti è stato quello di pubblicare i bandi realtivi al Feamp (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca), uno strumento finanziario essenziale per garantire le attività di pesca e acquacoltura sostenibili, per la conservazione delle risorse biologiche marine, per la sicurezza alimentare grazie all'approvvigionamento di prodotti ittici e per la crescita di un'economia blu sostenibile". (segue) (Com)