Murgia: Salvini, mi auguro di ricevere sue critiche ancora per moltissimo tempo

- "Sono colpito dall’intervista di Michela Murgia, che ha raccontato gravissimi problemi di salute e, al tempo stesso, ha aperto il suo cuore sulla sua vita, il suo lavoro, la sua visione. La distanza politica o valoriale in questo caso non c'entra. Mi auguro davvero di ricevere le sue critiche ancora per moltissimo tempo". Lo scrive su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. (Rin)