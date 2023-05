Pd: Schlein, temi portanti lavoro, giustizia sociale e conversione ecologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il congresso “i temi messi al centro dal Pd sono il lavoro di qualità, la giustizia sociale, e il contrasto a precarietà. Tante persone non trovano lavoro, altre lo perdono a 50 anni e non riescono a reinserirsi, poi ci sono le piccole e medie imprese, ci sono i professionisti e gli artigiani che hanno chiuso. Abbiamo bisogno di stare al loro fianco. Ci vuole visione. La destra ha dimostrato di non averla.” Lo ha dichiarato la segretaria del Pd, Elly Schlein, intervenendo a un evento elettorale a sostegno del candidato sindaco del Pd a Cinisello Balsamo, Luca Ghezzi “La cura non è un fatto famigliare né individuale ma una responsabilità collettiva. Lavoro, giustizia sociale e conversione ecologica sono i temi portanti che ravvivano la nostra proposta in tutte le amministrative”, ha concluso Schlein. (Rem)